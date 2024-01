Transfer-Endspurt: Noch zwei Abgänge beim BVB

Giovanni Reyna (21)

Der Zehner erfüllte die großen Hoffnungen bislang nicht dauerhaft und bekommt nun ein halbes Jahr Spielpraxis in der Premier League. Reyna reiste am Mittwoch bereits nach England, um seine Leihe zu Nottingham Forest abzuschließen. Eine Kaufoption ist nicht Teil des Deals, der BVB behält also den Zugriff. Mehr noch: Gleichzeitig verlängert der US-Boy laut ‚Sky‘ seinen Vertrag bei den Schwarz-Gelben bis 2026.

Julian Rijkhoff (19)

Vor zwei Jahren kam der Stürmer von Ajax Amsterdam zu der Borussia. Nun schlägt er den umgekehrten Weg ein. Laut ‚Sky‘ ist Rijkhoff schon in Amsterdam angekommen und durchläuft nun das übliche Prozedere. Viel spricht dafür, dass der Deal klappt. Aber: Die komplette Einigung der Klubs steht noch aus. 1,5 Millionen Euro Ablöse war Dortmund zuletzt noch zu wenig. Rijkhoff traf 52 Mal in 57 Spielen für Dortmunds U19. Im Herrenbereich gelang ihm der prognostizierte Durchbruch aber nicht.

Update (22:20): Reynas Wechsel auf die Insel ist mittlerweile perfekt.