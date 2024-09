Porto legt Beschwerde gegen Saudi-Klub ein

Dem FC Porto stößt das Auftreten von Al Ittihad in den Transferverhandlungen um Galeno (26) sauer auf. In einer offiziellen Stellungnahme kündigt der portugiesische Klub an, dass er „eine Mitteilung an den Vorsitzenden des genannten Vereins und an den Vorsitzenden der saudi-arabischen Liga senden wird, in der er sein tiefes Missfallen über die Art und Weise zum Ausdruck bringt, wie der Prozess durchgeführt und abgebrochen wurde, nachdem eine vollständige Einigung zwischen den Vereinen und dem Spieler erzielt worden war.“

Al Ittihad versuchte am gestrigen saudi-arabischen Deadline Day, noch einen Offensivspieler zu verpflichten. Nachdem Wunschspieler Leandro Trossard (29/FC Arsenal) nicht zu haben war, schaute sich der Klub nach Alternativen um. Zu diesen zählte auch Galeno. Einen ausgehandelten Transfer für mehr als 50 Millionen Euro ließ Al Ittihad dann aber platzen und schwenkte auf Steven Bergwijn (26/Ajax Amsterdam) um, der bis 2027 unterschrieben hat.