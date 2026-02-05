Menü Suche
Werder: Thioune wird zum Schnäppchen

von Luca Hansen - Quelle: Rheinische Post | Bild
Daniel Thioune schaut gequält @Maxppp

Werder Bremen hat Daniel Thioune für lau bekommen. Der ‚Rheinischen Post‘ zufolge mussten die Grün-Weißen keine Ablöse an Fortuna Düsseldorf zahlen. Gleichzeitig verzichtete der Übungsleiter bei den Rheinländern, wo er noch bis 2028 unter Vertrag stand, auf eine Abfindung. Allenfalls wenn Werder absteigt und Thioune erneut ohne Job dasteht, hätte er Anspruch auf eine kleine Restzahlung. Sein Arbeitspapier am Osterdeich läuft laut der ‚Bild‘ vorerst nur bis Sommer, verlängert sich bei Klassenerhalt aber automatisch.

In Düsseldorf ist man froh, dass Thioune von der Gehaltsliste gestrichen wurde. Hätte der Coach gemeinsam mit seinem Co-Trainer Jan Hoepner, der ihm nach Bremen gefolgt ist, seinen Vertrag ausgesessen, wäre die Fortuna satte zwei Millionen Euro losgeworden. Thioune wurde gestern als Nachfolger von Horst Steffen an der Weser vorgestellt und soll Werder vor dem Abstieg retten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
