Leipzig an Frankreich-Juwel Gourna-Douath interessiert

Lucas Gourna-Douath könnte seinen nächsten Karriereschritt in der Bundesliga machen. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, zeigt RB Leipzig Interesse am 18-jährigen Mittelfeldspieler. Der französische U19-Nationalspieler ist noch bis 2025 an die AS St. Étienne gebunden.

Im Transferpoker um das Talent wird RB aber dennoch voraussichtlich auf nur wenig Widerstand treffen. Nach dem Abstieg aus der Ligue 1 ist St. Étienne zu Verkäufen gezwungen, um die leeren Vereinskassen zu füllen. Der Abgang von Gourna-Douath ist dem ‚L’Équipe‘-Bericht zufolge dabei fest eingeplant. Schließlich ist er der zurzeit wertvollste Spieler des Klubs.

Der 18-Jährige ist bereits seit 2020 fester Bestandteil des Profikaders von St. Étienne. In der abgelaufenen Saison stand er in insgesamt 35 Pflichtspielen für die Grünen auf dem Platz. Gourna-Douath hat seine Qualitäten in der Defensivarbeit, verfügt aber auch über ein ordentliches Passspiel und kann den Ball aus der Abwehr tragen.