Alli vor baldigem Comeback?

Dele Alli strebt eine zeitnahe Rückkehr auf dem Fußballplatz an. In der Halbzeitpause des gestrigen Nordlondon-Derbys zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Arsenal (1:4) sprach der einstige Mittelfeld-Star der Spurs zu den 62.000 Fans im Stadion und betonte neben seiner Dankbarkeit für seine Vergangenheit beim Klub: „Ich kann es kaum erwarten, wieder auf dem Platz zu stehen. Hoffentlich dauert es jetzt nicht mehr allzu lange.“

Der 29-jährige Rechtsfuß blickt auf eine siebenjährige Laufbahn in London zurück, in der Alli zu einem der Top-Stars der Premier League heranreifte. Allerdings geriet sein steiler Aufstieg – begleitet von mentalen Problemen – anschließend aus den Fugen, sodass es den 37-fachen Nationalspieler Englands 2022 zum FC Everton verschlug. Es folgte eine einjährige Leihe zu Besiktas, ehe Alli im Januar 2025 bei Serie A-Klub Como 1907 anheuerte. Doch sein ursprünglich bis Sommer 2026 gültiges Arbeitspapier wurde bereits im September vergangenen Jahres in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst, weshalb der Offensivspieler seither vereinslos ist und bereits mit einem vorzeitigen Karriereende in Verbindung gebracht wurde. Nach seinen jüngsten Aussagen scheint er mit dem Fußball jedoch noch nicht vollends abgeschlossen zu haben.