DFB: Spieler setzen sich für Wagner ein

Die Profis der deutschen Nationalmannschaft kämpfen um einen langfristigen Verbleib von DFB-Co-Trainer Sandro Wagner. In der ‚Sport Bild‘ sprechen sich mehrere Nationalspieler für den 37-Jährigen aus, der von einigen Bundesligaklubs umworben wird. Kapitän Joshua Kimmich soll sich im Auftrag des Teams intern dafür starkgemacht haben, dass Wagner den Verlockungen einer Cheftrainerstelle widerstehen und dem DFB treu bleiben soll.

Der ehemalige Profi des FC Bayern wird unter anderem bei Borussia Dortmund und RB Leipzig als Trainerkandidat ab dem kommenden Sommer gehandelt. Beim DFB steht Wagner noch bis 2026 unter Vertrag, Cheftrainer Julian Nagelsmann sowie Co-Trainer Benjamin Glück haben bereits bis 2028 verlängert. „Sandro hat sich vor nicht allzu langer Zeit zu seiner Zukunft geäußert, dass er bis 2026 an Bord bleiben möchte und dann auch guckt, was seine eigene Zukunft in Richtung Cheftrainer macht. Ich habe seit seinen Aussagen nichts Gegenteiliges gehört, und ich muss auch nicht in seinem Wort sprechen“, so Nagelsmann gegenüber der ‚Sport Bild‘.