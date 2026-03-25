VfB: Der Plan mit Undav

Deniz Undav soll dem VfB Stuttgart noch lange erhalten bleiben. Wie Sportvorstand Fabian Wohlgemuth im Interview mit der ‚Sport Bild‘ klarstellt, will der Verein keinesfalls riskieren, mit dem Angreifer ins letzte Vertragsjahr zu gehen: „Das ist ganz sicher nicht unser Plan. Deswegen führen wir Gespräche, und ich bin zuversichtlich, dass es mit ihm über 2027 hinaus weitergeht.“

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Undav war im Sommer 2023 zunächst auf Leihbasis von Brighton & Hove Albion nach Stuttgart gewechselt, ehe die Schwaben den 29-Jährigen ein Jahr später für knapp 27 Millionen Euro fest verpflichteten. Seitdem entwickelte sich der Rechtsfuß zum deutschen Nationalspieler und Leistungsträger des VfB. Auch in der laufenden Spielzeit überzeugt der Knipser auf ganzer Linie: In 38 Pflichtspielen sammelte er bereits 36 Torbeteiligungen (23 Tore, 13 Vorlagen). Wohlgemuth ist sich sicher, dass der aktuelle Tabellendritte der Bundesliga dem Stürmer genug Argumente für einen Verbleib liefert: „Aus der Perspektive von Deniz ist der VfB sportlich und darüber hinaus auch nicht die schlechteste Adresse.“