St. Pauli-Aus: Blessin äußert sich

Die Zukunft von Alexander Blessin beim FC St. Pauli ist weiterhin unklar. Im Anschluss an die 1:3-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg am gestrigen Samstag, die zugleich den Abstieg des Kiezklubs bedeutete, stellte der 52-Jährige gegenüber ‚Sky‘ klar: „Das ist jetzt kein Thema. Bei aller Liebe, das wird jetzt erst mal verdaut und dann setze ich mich in den nächsten Tagen mit Andreas (Sportgeschäftsführer Bornemann, Anm. d. Red.) zusammen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit Wochen ranken sich Gerüchte um einen Abschied des Cheftrainers, der aktuell unter anderem beim FC Augsburg, dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Köln gehandelt wird. Eine Weiterbeschäftigung in Hamburg sei jedoch nicht ausgeschlossen. „Es ist ein bitterer Moment für den Klub, aber es geht trotzdem weiter. Ich gehe jetzt nochmal in eine Phase, wo man genau über diese bestimmten Momente nachdenkt. Ein paar Sachen würde ich sicherlich anders machen. Da muss man sich auch erstmal sortieren“, so Blessin.