Uruguay-Legende Suárez macht Schluss

In der Nacht auf den heutigen Dienstag hat Luis Suárez seinen Rücktritt aus der uruguayischen Nationalmannschaft verkündet. Bei einer äußerst emotionalen Pressekonferenz erklärte der 37-Jährige, dass er am kommenden Freitag gegen Paraguay in der südamerikanischen WM-Qualifikation zum letzten Mal im Trikot der Celeste auflaufen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Suárez betonte, er habe „alles für die Nationalmannschaft gegeben“. Da die nächste Weltmeisterschaft „noch weit weg“ ist und er sich bereits im hohen Fußballeralter befinde, sei die Zeit für ein Ende gekommen. In bislang 142 Länderspielen erzielte der Torjäger 69 Tore. Am Freitag dürfte er diese Statistik nochmal nach oben korrigieren.