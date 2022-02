Nach verweigertem Wechsel: „Madrid zeigt Jovic die Tür“

„Madrid zeigt Jovic die Tür“ – unumwunden resümiert die ‚as‘ die Nichtberücksichtigung des serbischen Angreifers in Real Madrids gestrigem Pokalspiel gegen Athletic Bilbao (0:1). Obwohl Karim Benzema verletzungsbedingt fehlte, schmorte der 24-Jährige die vollen 90 Minuten auf der Bank – ein offensichtlicher Fingerzeig von Trainer Carlo Ancelotti, der allem Anschein nach nicht mehr mit Jovic plant.

Dabei entschied sich Jovic trotz einer konkreten Anfrage in der abgelaufenen Wechselperiode für einen Verbleib in der spanischen Hauptstadt. Der FC Everton wagte dem Vernehmen nach einen Vorstoß am Deadline Day, doch der ehemalige Frankfurter lehnte ab, obwohl Real ihm einem Bericht zufolge die Freigabe erteilte.

Jovic mal wieder außen vor

Dass Ancelotti während des gestrigen Spiels zunächst auf Marco Asensio (26), später auf den körperlich abgewirtschafteten Isco (29) setzte, ist ein klares Signal in Richtung des Serben, der sich ohnehin nur Einsatzchancen ausrechnen kann, wenn Sturmkollege Karim Benzema (33) unpässlich ist. Gegen stark verteidigende Basken fehlte Real ein Zielspieler im Sturmzentrum, den Jovic hätte abgeben können, doch scheinbar ist Ancelottis Vertrauen in die Fertigkeiten des Nationalspielers erschöpft.

Noch im Dezember hatte sich Jovic nach zwei starken Spielen gegen Real Sociedad (2:0) und Inter Mailand (2:0) im Aufwind gewähnt. Nun folgte am gestrigen Abend die harte Bodenlandung. Real und Jovic: Die Liaison, die sich die Königlichen einst 60 Millionen Euro kosten ließ, ist anscheinend nicht mehr zu retten.