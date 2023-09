Nächster Coup: Palacios vor Leverkusen-Verlängerung

Exequiel Palacios bleibt Bayer Leverkusen offenbar erhalten. Wie der ‚kicker‘ berichtet, sind sich die Werkself und der 24-Jährige über eine Vertragsverlängerung einig. Noch heute könne die offizielle Bekanntgabe erfolgen.

Für den derzeitigen Bundesligazweiten ein wichtiges Zeichen. Seitdem Xabi Alonso an der Seitenlinie steht, gehört Palacios zum Stammpersonal und ist Leistungsträger. In der laufenden Saison war der Mittelfeldmann in fünf Bundesligapartien bislang an vier Treffern direkt beteiligt.

Das aktuelle Arbeitspapier des argentinischen Weltmeisters ist noch bis 2025 gültig. Durch die Ausdehnung der Zusammenarbeit hält Bayer nicht nur mögliche Palacios-Interessenten auf Abstand, sondern kann auch langfristig mit dem Rechtsfuß planen.