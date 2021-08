FC Bayern: Verwirrung um Sabitzer-Deal

Zunächst zu den Fakten: Marcel Sabitzers Vertrag bei RB Leipzig läuft 2022 aus. Für die Sachsen heißt das „verlängern oder verkaufen“, wie Geschäftsführer Oliver Mintzlaff zuletzt noch einmal betonte. Da Sabitzer sein Arbeitspapier nicht ausdehnen will, läuft es auf Option zwei hinaus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und da kommt der FC Bayern ins Spiel. Die Münchner brauchen dringend noch geeignete Alternativen im Mittelfeld, der flexible Sabitzer wäre so eine. Obendrein könnte man einem direkten Konkurrenten auch noch den Kapitän wegschnappen. Die ‚Bild‘ berichtete zuletzt, dass die Personalie beim Vorstand zur Abstimmung liege.

Doch an dieser Stelle wird es langsam verwirrend: Die Münchner ‚Abendzeitung‘ schreibt, dass „die Verhandlungen weit fortgeschritten“ sind – der 27-jährige Österreicher „soll in diesem Sommer verpflichten werden“. Sabitzer sei der „Wunschspieler“ von Trainer Julian Nagelsmann, mit dem er schon erfolgreich in Leipzig zusammenarbeitete.

Skepsis in der Chefetage?

Anders bewertet der ‚kicker‘ die Lage. Das Fachblatt berichtet in seiner aktuellen Ausgabe, dass bei Sabitzer „die einhellige Überzeugung bei den Entscheidern“ fehlt. Nicht zuletzt wohl auch aufgrund der kolportierten 18 Millionen Euro Ablöse. Denn eigentlich wollten die Bayern in diesem Sommer sparen.

Frisches Geld in die Kassen soll der Verkauf von Corentin Tolisso (27) spülen. Der Franzose ist nur noch bis 2022 gebunden und weckt bei ausländischen, teils finanzstarken Klubs Interesse. Wohl nur wenn Tolisso verkauft wird, ist überhaupt Spielraum für einen Sabitzer-Deal. Bis dahin dürfte noch eine Weile spekuliert werden.