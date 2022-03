Lewandowski: Was läuft mit Barça?

Robert Lewandowski will gerne zum FC Barcelona wechseln. Mit dieser Meldung wartete in der vergangenen Woche die katalanische Zeitung ‚Sport‘ auf. Wenig später berichtete das Blatt, dass auch die Blaugrana großes Interesse am Torjäger des FC Bayern zeigen und bereit seien, bis zu 60 Millionen Euro Ablöse zu zahlen. Das Gerücht war in der Welt, doch was ist dran?

Die bei Barça gut vernetzte Zeitung ‚Mundo Deportivo‘ berichtet am heutigen Dienstag, dass es nicht der FC Barcelona selbst war, der Kontakt zu Lewandowski respektive dessen Berater Pini Zahavi aufgenommen hat. Vielmehr wurde der polnische Nationalspieler mithilfe eines Mittelmanns beim katalanischen Topklub angeboten.

Weiter halte man bei Barça große Stücke auf Lewandowski. Was den Bossen aber Sorgen bereitet, ist das Alter des Torjägers. Eine hohe Ablöse für einen 33-Jährigen wolle man in Barcelona eigentlich nicht bezahlen. Denn es dürfte schwierig werden, Lewandowski später noch einmal zu Geld zu machen oder die Summe über viele Jahre abzuschreiben.

Option Nummer drei

Dementsprechend stehen Spieler wie Erling Haaland (21) von Borussia Dortmund und Mohamed Salah (29) vom FC Liverpool höher im Kurs. Sollten beide aber nicht zu haben sein und es bietet sich eine Möglichkeit, Lewandowski zu einem günstigen Preis zu bekommen, könnte die Personalie heiß werden in Barcelona.

Angesprochen auf das vermeintliche Interesse an den drei Stürmern hält sich Präsident Joan Laporta weiter bedeckt. Gegenüber ‚RAC1‘ sagt der Barça-Chef: „Das sind gute Spieler. Es heißt, sie wollen zu Barça kommen und nicht zu anderen Vereinen, darum wird darüber gesprochen. Ich werde dazu aber nichts sagen, denn wenn es wirklich ein Thema wäre, würde ich unsere Arbeit nur erschweren.“

