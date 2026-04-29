Leverkusen bindet Tapsoba

Vizemeister Bayer Leverkusen geht mit Edmond Tapsoba in die Zukunft. Wie die Werkself verkündet, verlängert der Innenverteidiger seinen Vertrag bis 2031. Damit setzt sich der Bundesligist gegen Bewerber aus der Premier League durch, die den 27-Jährigen gelockt hatten.

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„Er war ein Anker unserer Doublesieger-Mannschaft – mit einem ganz großen persönlichen Anteil am Erfolg und einem außergewöhnlichen Einfluss als Bindeglied zwischen allen Mannschaftsteilen. Als einer der inzwischen erfahrensten Spieler wird Eddy weiter vorangehen beim Aufbau einer erneut titelfähigen Mannschaft“, so Geschäftsführer Sport Simon Rolfes. Das vorherige Arbeitspapier von Tapsoba wäre 2028 ausgelaufen.