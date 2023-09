Liverpool: Sonderlob für Gravenberch

Jürgen Klopp ist von Sommerneuzugang Ryan Gravenberch angetan. „Ryan Gravenberch hat ein ganz tolles Spiel gemacht unter schwierigen Umständen“, so der Trainer des FC Liverpool nach der gestrigen Europa League-Partie gegen den LASK (3:1).

Gravenberch feierte am gestrigen Abend sein Startelfdebüt für die Reds und steuerte eine Vorlage bei. In der 74. Minute musste der 21-jährige Niederländer dann allerdings humpelnd vom Platz, laut Klopp plagte sich der Mittelfeldmann mit Krämpfen herum. Im Sommer war Gravenberch für 40 Millionen Euro vom FC Bayern an die Anfield Road gewechselt.