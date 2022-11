Hübers: Köln-Verlängerung mit Klausel?

Dem 1. FC Köln droht der Abgang von Timo Hübers. Der ‚kicker‘ bestätigt zwar einen Bericht des ‚Geissblog‘, laut dem sich der auslaufende Vertrag des Innenverteidigers aufgrund einer leistungsbezogenen Klausel zeitnah um ein Jahr verlängert, berichtet aber darüber hinaus, dass im neuen Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel enthalten sein wird. Schon jetzt sollen Klubs aus dem In- und Ausland Interesse an Hübers zeigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Grundsätzlich halten die Kölner auch noch an der Hoffnung fest, den gebürtigen Hildesheimer langfristig halten zu können. „Aus unserer Sicht kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Timo langfristig bleibt“, so Geschäftsführer Sport Christian Keller. Der 26-jährige Hübers war im Sommer 2021 ablösefrei von Hannover 96 nach Köln gewechselt und etablierte sich dort als verlässliche Option in der Innenverteidigung. Auch in der laufenden Saison ist er im Abwehrzentrum gesetzt.