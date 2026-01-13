Bestätigt: Ogbus-Transfer verzögert sich

Der SC Freiburg verweigert Bruno Ogbus (20) vorerst die Wechselfreigabe. Das liegt daran, dass sich Innenverteidiger Philipp Lienhart (29) eine Bauchmuskelverletzung zugezogen hat, wie Trainer Julian Schuster auf der heutigen Pressekonferenz bekanntgab. Ogbus werde daher „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ mindestens für die kommenden Spiele gegen RB Leipzig (morgen, 20:30 Uhr) und den FC Augsburg (Sonntag, 17:30 Uhr) beim SC bleiben, so Schuster weiter.

Als Favorit auf den Zuschlag gilt zur Stunde der 1. FC Kaiserslautern. Die Gespräche mit den Roten Teufeln über ein Leih-Geschäft seien weit fortgeschritten. Doch auch die SpVgg Greuther Fürth, der VfL Bochum und der FC Luzern mischen noch im Rennen um den talentierten Schweizer mit.