Barça: Cubarsí-Klausel enthüllt

Zur Vertragsverlängerung von Pau Cubarsí sickern neue Details durch. Laut der ‚Sport‘ liegt die in Spanien obligatorische Ausstiegsklausel des Innenverteidigers weiterhin bei 500 Millionen Euro. Der 18-Jährige steigt somit nicht in den Milliardärskreis um unter anderem Pedri (22) und Gavi (20) auf, die in den vergangenen Wochen ebenfalls langfristig verlängert hatten.

Am gestrigen Donnertag gaben die Katalanen bekannt, dass Cubarsí seinen Kontrakt bis 2029 ausdehnt. Der spanische Nationalspieler stammt aus der eigenen Jugend und hat in der laufenden Saison keins der 36 Barça-Pflichtspiele verpasst.