Zukunft gesichert: Barça verlängert mit Cubarsí

Seit einem Jahr leuchtet der Stern von Pau Cubarsí hell über der katalanischen Metropole. Dass der FC Barcelona noch viele weitere Jahre von den Diensten des jungen Innenverteidigers profitieren dürfte, gilt schon länger als gesichert. In seinem ersten Profi-Jahr setzte sich Cubarsí prompt durch und machte mit guten Leistungen auf sich aufmerksam. Wie der FC Barcelona nun bekanntgibt, verlängert der 18-Jährige seinen ursprünglich bis 2027 datierten Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2029.

Cubarsí feierte im vergangenen Januar im Achtelfinale der Copa del Rey sein Debüt für die Katalanen unter dem damaligen Trainer Xavi (45). Daraufhin bestritt der Spanier jedes einzelne Spiel in La Liga. 18 der restlichen 19 Liga-Duelle absolvierte der damals frisch 17-Jährige sogar von Beginn an. Das Ausscheiden in der Champions League gegen PSG konnte Cubarsí nicht verhindern, zum Gewinn eines internationalen Titels mit seinem Jugendverein bleibt dem Stammspieler jetzt allerdings noch genügend Zeit.

Im März vergangenen Jahres durfte Cubarsí erstmalig Nationalmannschaftsluft schnuppern, gab sein Debüt für den späteren Europameister in einem Freundschaftsspiel gegen Kolumbien. Seitdem stehen fünf Einsätze für La Furia Roja für den Jungen aus La Masia zu Buche. Insgesamt kommt Cubarsí in seinem jungen Alter bereits auf 60 Pflichtspiele für den FC Barcelona, 52 Mal stand er dabei in der Startelf.