Ex-Bayern-Talent verlängert

Bis 2028 bindet sich Victor Orakpo an den OGC Nizza. Der 18-jähriger Nigerianer kam über ein Internationales Jugendspieler-Programm zum FC Bayern und wechselte von dort im Januar nach Frankreich. An Côte d’Azur weiß der Stürmer zu überzeugen und wurde am ersten Spieltag der Ligue 1 nicht nur mit seinem Profi-Debüt gegen AJ Auxerre (1:2) belohnt, sondern nun auch mit einem angepassten Kontrakt.

