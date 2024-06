Verlängerung dank Kompany? Der Stand bei Sané

Zum jetzigen Zeitpunkt geht Leroy Sané in diesem Sommer in sein letztes Vertragsjahr beim FC Bayern. Die Parteien arbeiten seit Wochen an einer Lösung, damit es 2025 nicht zu einem ablösefreien Abgang kommt. Die Devise ist klar: Der Offensivspieler soll an Bord gehalten werden.

Gespräche über eine Verlängerung sind bereits angelaufen. Gegenüber dem ‚kicker‘ verrät Sané: „Ich habe es in den vergangenen Wochen ja oft genug erwähnt, wie gerne ich für den FC Bayern spiele. Wir haben bereits die ersten Gespräche geführt und werden diese nach der EM zu einem geeigneten Zeitpunkt fortsetzen.“

Federführend bei der Unterzeichnung eines neuen Arbeitspapieres könnte auch Vincent Kompany sein. Der Belgier hat mit dem Linksfuß noch zusammen bei Manchester City auf dem Platz gestanden und Sané lobt seinen neuen Chefcoach in höchsten Tönen: „Er hat auf uns junge Spieler super aufgepasst und uns unterstützt. Dazu ist er extrem ehrgeizig. Ich traue ihm absolut zu, dass er beim FC Bayern eine gute Arbeit macht.“

EM hat Priorität

Für den deutschen Nationalspieler steht erst einmal die Europameisterschaft auf dem Programm. „Jetzt zählt für mich erst mal die Nationalmannschaft, darauf fokussiere ich mich jetzt voll und ganz“, so Sané, der seine langwierige Verletzung endlich hinter sich lassen konnte.

Beim heutigen Freundschaftsspiel gegen die Ukraine musste Bundestrainer Julian Nagelsmann auf den Dribbler aufgrund einer Rotsperre verzichten. Beim anstehenden Turnier könnte Sané aber zu einem entscheidenden Faktor werden, sollte er seine Form aus der Hinrunde auf dem Platz bekommen.