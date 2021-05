Holt Mourinho Sabitzer nach Rom?

RB Leipzigs Kapitän Marcel Sabitzer steht bei José Mourinho nach dessen Aus bei Tottenham Hotspur weiterhin hoch im Kurs. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ in ihrer heutigen Ausgabe berichtet, könnte der neue Coach der AS Rom wieder auf die Personalie des 27-jährigen Österreichers zurückkommen, wenn es um die Gestaltung des künftigen Roma-Kaders geht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach wie vor steht Sabitzer vor einer offenen Zukunft bei RB. Dass der Mittelfeldspieler seinen bis 2022 laufenden Vertrag beim Bundesligisten verlängert, ist nach dessen Wechselwunsch eher unwahrscheinlich. Bei Mourinho genießen dem Bericht zufolge allerdings zunächst andere Spieler eine höhere Priorität: Mit den beiden Spurs-Profis Eric Dier (27) und Pierre Emile Höjbjerg (25) würde The Special gerne in Rom weiterarbeiten. Noch steht das Sabitzer-Thema also nicht ganz oben auf Mourinhos Agenda, könnte aber in den kommenden Wochen konkreter werden.