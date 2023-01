Kiel verpflichtet Himmelmann

Der bis dato vereinslose Robin Himmelmann verstärkt ab sofort die Mannschaft von Holstein Kiel. Wie die Störche mitteilen, unterschreibt der 33-jährige Torhüter beim Zweitligisten aus dem Norden der Republik einen Vertrag bis zum Saisonende mit Option auf eine weitere Saison.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit reagiert Kiel auch auf die Verletzung von Thomas Dähne (29). Der Keeper fiel zum Ende der Hinrunde mit einem Infekt aus und laboriert derzeit an einer voraussichtlich sechs Wochen andauernden Knieverletzung. In einem Trainingsspiel zog sich Dähne einen Anbruch des Schienbeinköpfchens zu. „Wir gewinnen mit Robin jede Menge Routine und Erfahrung“, sagt Torwarttrainer Patrik Borger, „die er an unser junges Torwartteam weitergeben kann. Sowohl mit seinen sportlichen Qualitäten als auch menschlich passt er sehr gut zu uns.“

Lese-Tipp

Magdeburg verlängert mit Elfadli