„Jovic will sich bei Real Madrid durchsetzen“

Luka Jovic sieht seine Zukunft einzig bei Real Madrid. Sein Personal-Trainer Bojan Custic erklärt in der ‚as‘: „Er wird sein Potenzial noch zeigen, es braucht nur Geduld. Er hat mir gesagt, dass er sich nur bei Real Madrid durchsetzen will, hier eine große Karriere haben will und dass die Leute hier seinen Namen schreien. Und er ist zuversichtlich, dass ihm das gelingen wird.“

Bislang ist der 22-jährige Stürmer von seinem Traum weit entfernt. Seit seiner Ankunft in Madrid im vergangenen Sommer gelangen Jovic nur zwei Tore in 24 Pflichtspielen. Zuletzt machten vermehrt Gerüchte die Runde, Real wolle den 60-Millionen-Neuzugang zum Saisonende wieder abgeben. Erste Interessenten sollen schon angeklopft haben.