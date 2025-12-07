Ramos bestätigt Abschied

Sergio Ramos hat bestätigt, dass er den mexikanischen Klub CF Monterrey zum Jahresende mit Ablauf seines Vertrags verlassen wird. „Ja, das war mein letztes Spiel“, sagte der 39-jährige Innenverteidiger nach der 2:3-Niederlage im Playoff-Halbfinale der Liga MX gegen Deportivo Toluca gegenüber mexikanischen Medien. Ramos hatte per Elfmeter den zwischenzeitlichen 1:3-Anschlusstreffer erzielt.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den sozialen Medien richtete der spanische Weltmeister von 2010 Abschiedsworte: „Wir sind traurig, aber mit reinem Gewissen, da wir auf dem Platz alles gegeben haben. Jetzt heißt es lernen, wieder aufstehen und verstehen, dass das auch zum Fußball gehört. Die größte Enttäuschung ist, den Fans kein weiteres Finale bieten zu können, denn sie hätten es am meisten verdient. Vielen Dank für eure Unterstützung.“ Wohin es den Altstar zieht, ist noch offen. Berichten zufolge will Ramos gerne zurück nach Europa zum AC Mailand wechseln.