Olmo-Schock: Barça scheitert auch beim Verband

Dem FC Barcelona gehen im Fall Dani Olmo langsam die Optionen aus. Wie die ‚as‘ berichtet, erhalten die Katalanen im Streit mit La Liga wegen der verwehrten Spielberechtigung für den 26-Jährigen keine Unterstützung vom spanischen Fußballverband (RFEF). Aus dortigen Quellen hat die spanische Sportzeitung erfahren, dass bei der RFEF beschlossen wurde, dass „die Linie von La Liga befolgt wird“ und „Barcelonas Antrag bezüglich Dani Olmo und Pau Víctor nicht stattgegeben wird“.

Die Organisatoren der spanischen Liga hatten am späten Silvesterabend bekanntgegeben, dass die Katalanen beide Spieler nicht für die Rückrunde registrieren können, da „der FC Barcelona bis heute, 31. Dezember, keine Alternative vorgelegt hat, die es ihm ermöglichen würde, in Übereinstimmung mit den wirtschaftlichen Kontrollvorschriften von La Liga einen Spieler ab dem 2. Januar zu registrieren“. RFEF teilt diese Meinung, da man „nach dem Aufwand, den es gekostet hat, die Beziehungen zu La Liga wieder aufzunehmen, nicht alle Brücken wegen einer Angelegenheit abbrechen kann, die zudem noch geregelt ist. Barça hätte sich an die Regeln halten müssen“, wie Insider der ‚as‘ verrieten. Beide Organisationen hatten in der Vergangenheit des Öfteren Streitigkeiten ausgetragen und sich erst kürzlich ausgesprochen und eine engere Zusammenarbeit beschlossen.