65-Millionen-Angebot für Raphinha

Gerüchte um einen Transfer von Raphinha (27) kursieren schon seit Monaten. Nun könnte ein Angebot aus Saudi-Arabien neuen Schwung in die Personalie bringen. Die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, dass dem FC Barcelona eine 65 Millionen Euro hohe Offerte aus dem Wüstenstaat vorliegt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wer der Absender ist, sickerte bislang nicht durch – in der jüngeren Vergangenheit galt unter anderem Neymar-Klub Al Hilal als interessiert. Raphinha selbst, auf den auch der FC Arsenal ein Auge geworfen haben soll, will eigentlich nicht wechseln.

Lese-Tipp

Registrierungsprobleme: Barça in der Roque-Falle

Bei Barça bewertet man die Situation anders. Die möglichen Einnahmen könnten die Katalanen gut gebrauchen, befinden sich doch die beiden 60-Millionen-Männer Nico Williams (22/Athletic Bilbao) und Dani Olmo (26/RB Leipzig) weit oben auf dem Einkaufszettel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Raphinha steht noch bis 2027 in Barcelona unter Vertrag. Vor zwei Jahren war der brasilianische Außenstürmer für 58 Millionen Euro plus sieben Millionen an möglichen Boni von Leeds United gekommen. Diese Summe könnte Barça nun wieder reinholen, sollte Raphinha denn seine Meinung ändern.

Update (11:03 Uhr): Laut der katalanischen ‚Sport‘ kommt das Angebot von Al Nassr. Der Klub um Superstar Cristiano Ronaldo sei bereit, sogar bis zu 100 Millionen Euro für Raphinha hinzublättern.