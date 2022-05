FCI verpflichtet

Calvin Brackelmann wechselt zu Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt. Der 22-jährige Innenverteidiger kommt von Regionalligist VfB Lübeck.

Ready For The Weekend 🎶 ⁉️ Calvin #Brackelmann - unser nächster #Schanzer Neuzugang - ist es auch: Herzlich Willkommen in Ingolstadt ⚫️🔴 https://t.co/89lxGHp1vV