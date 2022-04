Depay fraglich für Eintracht-Spiel

Der FC Barcelona muss beim morgigen Viertelfinal-Hinspiel (21 Uhr) in der Europa League bei Eintracht Frankfurt womöglich auf Memphis Depay verzichten. Wie die Katalanen offiziell bestätigen, hat sich der Stürmer eine Zerrung im linken Oberschenkel zugezogen.

Ob Depay dennoch mit nach Frankfurt fliegt und gegen die Hessen zum Einsatz kommen kann, steht noch nicht fest. In der laufenden Saison war der 28-Jährige in 30 Pflichtspielen an zwölf Treffern direkt beteiligt.

