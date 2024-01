Eintracht: Chancen auf Bergvall gestiegen?

Lucas Bergvall ist längst nicht mehr nur Fußball-Insidern ein Begriff. Das schwedische Mittelfeld-Juwel von Djurgardens IF steht kurz vor dem Sprung zu einem europäischen Spitzenklub. Vielleicht legt der 17-Jährige aber auch einen Zwischenschritt in Frankfurt ein.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, stehen die Chancen der Eintracht gar nicht mal so schlecht. So haben Sportdirektor Markus Krösche und Co. „in zahlreichen Gesprächen“ der Familie des Youngsters „den Weg aufgezeigt, den er in Frankfurt nehmen kann“.

„Überzeugendes Argument“

Demnach habe sich die Eintracht intensiv mit der möglichen Zukunft des Talents in der Bankenmetropole beschäftigt. Als „überzeugendes Argument“ wurde zudem Landsmann Hugo Larsson angeführt. Der 19-Jährige hatte im vergangenen Sommer seinen schwedischen Heimatklub Malmö FF verlassen und beim Bundesligisten direkt einen Stammplatz inne.

Nichtsdestotrotz misst sich die Eintracht bei Bergvall mit den größtmöglichen heimischen und internationalen Konkurrenten. Allen voran Borussia Dortmund und der FC Barcelona. Aber auch Manchester United und dem FC Bayern wird Interesse nachgesagt.