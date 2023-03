Alles offen: Gündogan-Berater dementiert Barça-Einigung

Der mögliche Transfer von Ilkay Gündogan zum FC Barcelona steckt noch in den Kinderschuhen. Gündogans Onkel und Berater Ilhan dementiert gegenüber dem ‚Guardian‘ eine vermeintliche Übereinkunft mit den Katalanen: „Es gibt definitiv noch keine Einigung mit irgendeinem Verein. Der Fokus von Ilkay lag in den vergangenen Wochen nur auf Manchester City und der Geburt seines Sohnes. Jetzt befindet er sich in der letzten und entscheidenden Phase der Saison und ist ganz darauf fokussiert. Wo Ilkay nächste Saison spielt, ist noch offen.“

Zuletzt wurde in Spanien berichtet, dass ein Wechsel von Gündogan am Ende der Saison immer wahrscheinlicher wird. Barça-Coach Xavi bemüht sich persönlich um die Dienste des 32-jährigen Nationalspielers. Bei den Skyblues läuft Gündogans Vertrag zum Saisonende aus. Unter Pep Guardiola ist der Mittelfeldspieler gesetzt (37 Einsätze) und führt das Team um Superstar Kevin De Bruyne mittlerweile als Kapitän an.

