Preis gesenkt: Gladbach und Stuttgart im Transferduell?

Wechselt Bobby Clark (21) in diesem Sommer aus Österreich nach Deutschland? Informationen des ‚Daily Record‘ zufolge gehören der VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach neben den Glasgow-Klubs Rangers und Celtic zu den Interessenten für den Mittelfeldakteur.

Unter der Anzeige geht's weiter

Clark wurde unter anderem beim FC Liverpool ausgebildet und kann flexibel im Zentrum und auf den Außenbahnen agieren. Acht Scorerpunkte (vier Treffer, vier Vorlagen) sammelte der Rechtsfuß in der laufenden Spielzeit als Leihspieler für Derby County. Zeitnah geht es dann zumindest vorläufig zurück zu RB Salzburg, ein Verkauf sei aber denkbar.

Salzburg wäre laut der schottischen Tageszeitung dazu bereit, Clark für weniger als die zwölf Millionen Euro abzugeben, die sie 2024 für ihn selbst auf den Tisch gelegt hatten – falls etwaige Bonuszahlungen stimmen. Der kolportierte Preis dürfte für den Champions League-Aspiraten aus Stuttgart locker zu stemmen sein, die Gladbacher müssten sich hingegen trotzdem deutlich strecken.