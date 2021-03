Rabiot: City & Everton interessiert

Adrien Rabiot könnte Juventus Turin im Sommer verlassen und seine Schuhe künftig in der Premier League schnüren. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, haben sowohl der FC Everton als auch Manchester City ein Auge auf den zentralen Mittelfeldspieler geworfen. Der Franzose ist noch bis 2023 an die Alte Dame gebunden.

Da sich Juve in der kommenden Transferperiode in der Mittelfeldzentrale verstärken möchte, könnte es für den Linksfuß künftig eng werden, auf regelmäßige Einsatzzeit zu kommen. In der laufenden Spielzeit stehen zwei Tore in 26 Einsätzen für Rabiot zu Buche.