„Ernsthaftes Interesse“: Barça will N’Dicka

Nur noch wenig gibt es am Abschied von Evan N’Dicka im kommenden Sommer zu rütteln. Der französische Innenverteidiger soll seinem Arbeitgeber Eintracht Frankfurt schon mitgeteilt haben, den auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Es müsste schon viel passieren, dass sich N’Dicka noch einmal umstimmen lässt.

Vor allem, weil sich der 23-Jährige nun in seinem letzten Vertragshalbjahr Sommer-Angebote anderer Vereine ohne Zustimmung der Eintracht anhören und diese auch annehmen kann. Allein die bisher gehandelten Interessenten versprechen lukrative Offerten. Der FC Arsenal gehört dazu, der FC Sevilla, Juventus Turin – und nach Informationen von ‚Sport1‘ neuerdings auch der FC Barcelona.

Demzufolge zeigen die Katalanen „ernsthaftes Interesse“ an einem N’Dicka-Transfer im Sommer. Der Abwehrmann habe Barça-Coach Xavi schon aus nächster Nähe beim Aufeinandertreffen beider Vereine im Europa League-Viertelfinale überzeugt. Dass keine Ablöse für N’Dicka fällig wird, dürfte für die klammen Blaugrana ein weiterer wichtiger Faktor sein.

Wintertransfer nicht geplant

Deshalb strebt der La Liga-Klub keinen vorzeitigen Transfer im Winter an. N’Dicka und den Frankfurtern kommt das zupass – inmitten der Saison will weder die eine noch die andere Seite die Zusammenarbeit beenden, schließlich winkt eine erneut erfolgreiche Spielzeit. Erstmals steht die SGE im Champions League-Achtelfinale, in der Bundesliga wiederum auf einem starken vierten Platz.