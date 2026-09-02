Sancho-Gerücht eine Ente

Offensivspieler Jadon Sancho (26) wird nicht zu Palmeiras wechseln. Bei dem am gestrigen Dienstag gestreuten Gerücht handelt es sich um eine Falschmeldung. „Es ist doch Wahnsinn, dass der Verein sich dazu äußern muss, um die Nachricht irgendeiner dahergelaufenen Person zu dementieren“, wird in brasilianischen Medien eine Quelle aus dem Vereinsumfeld zitiert.

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Zum Kontext: Der spanische Streamer Spursito reaktivierte einen alten, inaktiven X-Kanal und gab sich als ‚Marca‘-Journalist Alfonso Partidor aus. Als fiktive Figur berichtete er, der aktuell vereinslose Sancho werde am Zuckerhut unterschreiben. Weil es sich bei der Meldung um eine Ente handelt, befindet sich Sancho weiterhin auf Vereinssuche.