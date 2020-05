Eintracht: Grbic auf dem Zettel?

Der Name Adrian Grbic ist bei Eintracht Frankfurt offenbar ein Thema. Der ‚Sport Bild‘ zufolge sollen sich die Adler nach dem 23-jährigen Stürmer erkundigt haben. Grbic, der in der Jugend unter anderem für den VfB Stuttgart spielte, geht seit vergangenem Sommer für den französischen Zweitligisten Clermont Foot 63 auf Torejagd. In 26 Ligaspielen traf der Österreicher 17 Mal, sein Vertrag läuft bis 2022.

Käme Grbic nach Frankfurt, würde er dort wohl auf David Abraham (33) treffen. Laut dem Fachmagazin hat sich der Kapitän der Eintracht entschieden, seinen bis 2021 laufenden Vertrag zu erfüllen. Ein Abschied in diesem Sommer sei kein Thema mehr. Zuvor hatte der Abwehrspieler mit einer Rückkehr nach Argentinien geliebäugelt. Diese Pläne wurden nun offenbar um ein Jahr verschoben.