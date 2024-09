Klub-WM: FIFA gibt Stadien bekannt

Bisher sind noch nicht viele Informationen zur Austragung der FIFA Klub-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr bekannt, das soll sich nun ändern. Wie der Fußballweltverband in einer offiziellen Mitteilung bekanntgibt, werden in der heutigen Nacht von Samstag auf Sonntag (23:50 Uhr) die Austragungsorte und Stadien des neugestalteten Turniers beim Global Citizen Festival in New York bekanntgegeben. Der Wettbewerb wird mit 32 Teams vom 15. Juni bis zum 13. Juli 2025 in den USA stattfinden.

Die FIFA erwartet, dass „100 Millionen Fans aus der ganzen Welt“ bei der Übertragung der Bekanntgabe via Streaming auf verschiedenen Plattformen zuschauen. Im Londoner Central Park werden 60.000 Zuschauer dabei sein, wenn der umstrittene FIFA-Präsident Gianni Infantino und Hugh Evans, der CEO der Hilfsorganisation Global Citizen, zusammen mit weiteren Ehrengästen wichtige Details zur Klub-WM teilen.