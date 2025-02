Wegen David: Schaut Bayern doppelt in die Röhre?

Der FC Bayern könnte in der Causa Jonathan David (25) gleich in doppelter Hinsicht verlieren. Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hervorgeht, ist Tottenham Hotspur stark an einer ablösefreien Verpflichtung des Kanadiers, den auch die Bayern auf dem Schirm haben, für den Sommer interessiert. Sollten die Spurs das Rennen machen, könnten sie Abstand von einer festen Verpflichtung von Mathys Tel (19) nehmen, wodurch den Münchnern wichtige Einnahmen wegbrechen würden.

David wird in ganz Europa gejagt, auch Juventus Turin war lange heiß auf den Stürmer, ist jetzt aber erst einmal mit Randal Kolo Muani (26) mehr als zufrieden. David, der mit dem OSC Lille schon eine französische Meisterschaft feiern konnte, spielt eine starke Saison und macht sich damit immer begehrter. In 35 Pflichtspielen steuerte er 20 Tore und neun Vorlagen bei, alleine in der Champions League steht der abschlussstarke Angreifer bei sechs Treffern.