Hummels-Eigentor beschert Pleite zum EM-Auftakt | Die Noten für das DFB-Team

20' (ET.)

Deutschland begann vor 14.000 Zuschauern in München griffig und balldominant, musste aber die ersten Chancen dann doch den Franzosen überlassen. Pogba köpfte drüber (15.) und Mbappé scheiterte an Neuer (17.) Erst nach dem 0:1 durch ein Eigentor von Hummels (20.) kam Deutschland zu ersten Abschlüssen, Müller (22.) und Gündogan (38.) näherten sich neben zwei Kroos-Freistößen an. Einen Schuss auf das Tor von Hugo Lloris brachte das DFB-Team im ersten Durchgang gegen den gut strukturierten Weltmeister nicht zustande.

Auch die erste Großchance im zweiten Spielabschnitt gehörte den Franzosen, Rabiot traf den Pfosten (52.). Gnabry konterte mit der bis dato besten deutschen Gelegenheit, ließ das Netz aber nur von außen zappeln (54.): Der Startschuss für eine deutsche Druckphase, auf die Frankreich zweimal mit dem vermeintlichen 2:0 antwortete, den Treffern von Mbappé (66.) und Benzema (86.) wurde aber wegen Abseits die Anerkennung verwehrt. In den Schlussminuten warf das DFB-Team nochmal alles in die Waagschale, wurde aber nicht mehr zwingend genug.

Unter dem Strich stand ein couragierter Auftritt, aber auch eine Niederlage, die letztlich in Ordnung geht. Frankreich tat weniger fürs Spiel, war aber gefährlicher als das DFB-Team, dem die Durchschlagskraft fehlte.

Tor

1:0 Hummels (Eigentor, 20.): Pogba spielt einen starken Chipball in den Lauf von Hernández. Der Linksverteidiger bringt die Kugel scharf vors Tor, Hummels will vor Mbappé klären, doch trifft dabei mit dem Schienbein ins eigene Netz.

Die Noten für das DFB-Team

Eingewechselt:

74‘ Werner für Gnabry

74‘ Sané für Havertz

87‘ Can für Ginter

87‘ Volland für Gosens