BVB: Zagadou lindert Abwehrsorgen – aber für wie lange?

„Seine Leistung hat mir gefallen“, verteilt Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc im Gespräch mit den ‚Ruhr Nachrichten‘ ein schickes Lob an Rückkehrer Dan-Axel Zagadou, „vor allem, mit welcher Ruhe er wieder agiert hat.“

Das Resultat mag nicht im Sinne des BVB gewesen sein, doch auch das 1:1 gegen Eintracht Frankfurt hatte bei allem Ärger über die zwei verlorenen Punkte mutmachende Aspekte. Dass Zagadou nun wieder in der Dortmunder Abwehrzentrale mitmischen kann, ist mit Sicherheit der wichtigste.

Vielversprechendes Comeback

Auch der Franzose gehörte zu jener Spielergruppe, die Frankfurts Daichi Kamada beim 0:1 hatte entwischen lassen. Ansonsten aber war Zagadou bei seinem Comeback nach monatelanger Verletzungspause wenig vorzuwerfen. Hervorzuheben: Der 21-Jährige war in der Abwehrzentrale sofort über 90 Minuten im Einsatz.

Nicht nur Zorc wird es mit Wohlwollen registriert haben, dass da jener Zagadou zu sehen war, zu dem dieser sich vor seiner Außenband-Verletzung entwickelt hatte: Stabil, zweikampfstark, abgeklärt. Der 1,96-Hüne ist sich seiner Qualitäten bewusst, wenn er sagt: „Ich werde in diesem Kader eine wichtige Rolle spielen und meinen Platz bekommen.“

Dass sich Zagadou da so sicher sein kann, liegt nicht nur an seinem Leistungsvermögen. Auch die von Trainer Lucien Favre immer wieder angewendete Dreierkette spielt ihm in die Karten, genauso wie die unliebsame Verletzungsanfälligkeit, die nicht nur ihm, sondern der ganzen BVB-Abwehr anhaftet.

Was passiert im Winter?

Am Ende wird es von diesem letztgenannten Aspekt abhängen, ob Zagadou nun wirklich für personelle Entspannung in der schwarz-gelben Innenverteidigung sorgt oder nicht. Für den Moment mag die Borussia auf der sicheren Seite sein – doch das kann sich schnell ändern.

So schließt auch Zagadous Rückkehr nicht aus, dass das Thema Innenverteidiger-Verpflichtung im Winter an Fahrt aufnehmen könnte. Für den Moment allerdings werden sich Zorc und Co. einfach freuen, dass ihr französischer Ruhepol wieder mitmischen kann.