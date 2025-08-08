Menü Suche
Besiktas verpflichtet Ndidi

von David Hamza - Quelle: bjk.com.tr
Wilfred Ndidi hält die Balance @Maxppp

Besiktas hat den Transfer von Wilfred Ndidi (28) eingetütet. Die Istanbuler teilen offiziell mit, dass der defensive Mittelfeldspieler für eine Ablöse in Höhe von acht Millionen Euro von Premier League-Absteiger Leicester City nach Istanbul kommt.

Beşiktaş JK
Resmi Açıklama | Wilfred Onyinye Ndidi

🔗
Die Foxes hatten Ndidi Anfang 2017 noch für 17 Millionen Euro vom KRC Genk geholt. Interesse am nigerianischen Nationalspieler zeigten nun auch die Bundesligisten TSG Hoffenheim, Mainz 05 und Bayer Leverkusen.

