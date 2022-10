Finale Golden Boy-Shortlist: Sechs Bundesliga-Youngsters noch dabei

Und da waren es nur noch 20. Die Finalisten für die Wahl für den Golden Boy Award 2022 stehen nun fest. Ursprünglich standen 100 Talente zur Auswahl. In die finale Runde haben es sechs Spieler aus der Bundesliga geschafft. Gleichzeitig wurden mehrere Kandidaten aus Deutschland gestrichen.

Nicht mehr mit dabei sind unter anderem Kiliann Sildillia (SC Freiburg), Jan Thielmann (1. FC Köln), Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt), Piero Hincapié (Bayer Leverkusen) und Giovanni Reyna (Borussia Dortmund).

Die Preisverleihung findet am 7. November in Turin statt. 50 Journalisten der bedeutendsten europäischen Sportmedien ermitteln dann in der finalen Abstimmung den Sieger. Im vergangenen Jahr gewann Pedri vom FC Barcelona vor den beiden Bundesliga-Talenten Jude Bellingham (Borussia Dortmund) und Jamal Musiala (FC Bayern).

Die 20 Finalisten im Überblick