Schalkes neues Trainerteam: Weitere Details zu van Wonderen

Beim FC Schalke 04 beginnt ein neues Kapitel. Kees van Wonderen übernimmt an der Seitenlinie. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll der 55-Jährige noch am heutigen Sonntag offiziell vorgestellt werden. Für morgen ist dann die erste Trainingseinheit unter van Wonderens Leitung angesetzt.

Zur Seite stehen soll ihm dann Informationen der ‚Bild‘ zufolge sein enger Vertrauter Robert Molenaar. Der ebenfalls 55-Jährige ist wie van Wonderen ehemaliger Innenverteidiger und soll in erster Linie dafür sorgen, dass die Schalker künftig weniger Gegentore schlucken. Zur Einordnung: Deren 19 sind es nach den ersten acht Ligaspielen.

Doch in welcher Formation will van Wonderen die Wende herbeiführen? Bevorzugt lässt der gebürtige Bergener im 4-3-3 agieren, hat aber auch eine Dreierkette im Repertoire. „Wir müssen jetzt erstmal sehen, welche Spielidee der Trainer hat und was er vorhat. Ich kenne ihn nicht“, sagte Ron Schallenberg gestern nach dem 2:2 gegen Hertha BSC. Das geht wohl den meisten so, ein absoluter Neustart ins Ungewisse muss aber nach den vergangenen Monaten kein schlechtes Omen sein.