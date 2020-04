Coronakrise: Stöger zeichnet düsteres Bild

Peter Stöger (54) hat sich zur Lage des Fußballs während der Coronakrise geäußert. Der Sportvorstand von Austria-Wien und ehemalige Bundesliga-Coach (Köln, BVB) sagt dem ‚Kurier‘: „Wir Vereine müssen mit Spielen ohne Publikum dafür sorgen, dass es künftig Strukturen in dieser Art noch gibt. Denn wenn sich die Lage in den nächsten Monaten nicht ändert, wird es den Profibetrieb so nicht mehr geben.“

Stöger weiter: „Das oberste Gebot ist, die Liquidität zu sichern. Da haben wir früh reagiert und gehandelt. Die Auswirkungen sind nicht kalkulierbar, man kann nicht abschätzen, was mit den einzelnen Sponsoren passieren wird. Viele sind momentan solidarisch, aber können sie es zukünftig auch noch sein?“ In Österreich ist der Spielbetrieb aktuell ebenso ausgesetzt wie in fast allen anderen Ländern Europas.