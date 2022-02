Real: Thuram als Casemiro-Nachfolger?

Heißt es für Khéphren Thuram (20) vielleicht bald Real Madrid statt Eintracht Frankfurt? Der von der SGE lange umworbene defensive Mittelfeldspieler steht laut der Zeitung ‚Sport‘ oben auf der Liste der Königlichen. Bei Real wäre der Franzose von OGC Nizza langfristig als Nachfolger von Abräumer Casemiro (30) eingeplant.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Youngster, Bruder von Gladbach-Profi Marcus Thuram und Sohn von Weltmeister Lilian Thuram, wurde lange mit einem Wechsel nach Frankfurt in Verbindung gebracht, ehe der 1,91 Meter Hüne im September seinen Vertrag in Nizza bis 2025 verlängerte. Um Thuram von seinem derzeitigen Arbeitgeber loszueisen, müsste Real wohl etwas tiefer in die Tasche greifen.