Veratschnig in die Bundesliga?

Nikolas Veratschnig (21) vom Wolfsberger AC ruft Interessenten aus dem In- und Ausland auf den Plan. Einem Bericht der ‚Kronen Zeitung‘ zufolge strecken der LASK und RB Salzburg aus Österreich, die deutschen Bundesliga-Klubs aus Darmstadt und Bochum sowie MLS-Vertreter Vancouver Whitecaps die Fühler aus. Auch konkrete Angebote sollen schon vorliegen.

Veratschnig ist österreichischer U21-Nationalspieler und kommt auf der rechten Seite sowohl in defensiver als auch in offensiver Rolle zum Einsatz. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Wolfsberg-Präsident Dietmar Riegler betont aber: „Veratschnig hat eine Option, die werden wird demnächst ziehen. Er hat eine große Zukunft.“ Ob diese in Kärnten liegt, ist aber noch fraglich.