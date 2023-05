United verlängert mit Dalot

Diogo Dalot (24) bleibt ein Red Devil. Wie Manchester United offiziell mitteilt, hat der Außenverteidiger seinen bis 2024 datierten Vertrag vorzeitig um vier weitere Jahre bis 2028 samt Option auf eine weitere Saison verlängert. Dalot war 2018 für 22 Millionen Euro vom FC Porto nach Manchester gewechselt.

In dieser Saison hat der elffache portugiesische Nationalspieler 42 Pflichtspiele für den englischen Rekordmeister absolviert. Dalot schwärmt: „Für Manchester United zu spielen ist eine der höchsten Ehren, die man im Fußball haben kann. Wir haben in den vergangenen fünf Jahren einige fantastische Momente erlebt. Ich bin so sehr gewachsen und meine Leidenschaft für diesen unglaublichen Verein ist seit dem Tag, an dem ich hierher kam, nur noch größer geworden.“

