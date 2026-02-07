Menü Suche
Premier League

Newcastle findet Tonali-Nachfolger

von Daniel del Federico - Quelle: Caught Offside
1 min.
Tyler Morton @Maxppp

Newcastle United zeigt großes Interesse an Tyler Morton für den Fall, dass Sandro Tonali den Verein im Sommer verlässt. Wie ‚Caught Offside‘ berichtet, haben die Magpies derzeit die Nase vorn im Werben um den 23-Jährigen. Auch Crystal Palace und Nottingham Forest haben den Mittelfeldspieler auf dem Zettel.

Ein Abschied von Tonali wird immer wahrscheinlicher, nachdem der 25-Jährige bereits im abgelaufenen Winter-Transferfenster mit dem FC Arsenal in Verbindung gebracht wurde. Großes Interesse zeigt auch Juventus Turin. Sollte der Italiener gehen, ist Morton das Haupt-Transferziel der Nordengländer. Der ehemalige Liverpool-Profi macht bisher jedoch noch keine Anstalten, Olympique Lyon vorzeitig verlassen zu wollen.

