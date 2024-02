Manolas zurück in die Serie A

Konstantinos Manolas steht vor einer Rückkehr in die italienische Serie A. Wie Gianluca Di Marzio und Fabrizio Romano berichten, schließt sich der vereinslose Innenverteidiger dem Tabellenletzten US Salernitana an. Manolas soll einen Kontrakt bis zum Saisonende erhalten. In Italien ist die Verpflichtung vertragsloser Spieler auch im Februar noch möglich, sofern diese schon vor Schließung des Transferfensters ohne Verein waren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Manolas stand bis Mitte Januar beim Sharjah FC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten unter Vertrag. In der Serie A war der 32-jährige Grieche einst für die SSC Neapel und die AS Rom am Ball. Bei Salernitana trifft er nun auf Jérôme Boateng (35), der ebenfalls im Winter verpflichtet wurde.