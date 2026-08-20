Leeds bindet Bogle
Leeds United hat den Vertrag mit Jayden Bogle (26) um zwei Jahre verlängert. Das neue Arbeitspapier des Außenverteidigers bindet ihn nun bis 2030 an den Premier League-Klub.
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🙌 𝗕𝗢𝗚𝗟𝗘 𝟮𝟬𝟯𝟬— Leeds United (@LUFC) August 20, 2026
Congratulations to Leeds United star Jayden Bogle, who has agreed a new four year deal to remain at Elland Road pic.twitter.com/EIilq4vivy
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