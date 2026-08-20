Menü Suche
Kommentar
Offiziell

Leeds bindet Bogle

Leeds United hat den Vertrag mit Jayden Bogle (26) um zwei Jahre verlängert. Das neue Arbeitspapier des Außenverteidigers bindet ihn nun bis 2030 an den Premier League-Klub.

Unter der Anzeige geht's weiter
veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Leeds
Jayden Bogle

Weitere Infos

Leeds Logo Leeds United
Jayden Bogle Jayden Bogle
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert